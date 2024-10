Lanazione.it - Darsena Europa e sviluppo. Il livornese Salvetti elogia Conti: "Primo cittadino responsabile"

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Pisa e Livorno mai così vicine. Non solo perché l’Ateneo apre nuovi corsi nella città dei Quatro Mori anche per il mega progetto da 800 milioni di euro della. Ildi Livorno, Lucaa margine della conferenza stampa ieri in rettorato, su nuovi corsi per la logistica portuale ed economia del mare, ha detto: "Il sindaco Michele, sul progetto di ampliamento del porto, e sulla, è stato un. Non si è mai chiuso o arroccato su posizioni aprioristiche, su ‘no’ puramente ideologici".ha incassato il via libera al progetto da parte del Ministero dell’Ambiente dopo che lo stesso ministero aveva chiesto a marzo, chiarimenti ed approfondimenti. "Non avremmo mai fatto un progetto tale da mettere a rischio l’ambiente o la salute delle città e località turistiche a noi vicine.