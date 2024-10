“Con lui?”. Grande Fratello, la scoperta su Amanda Lecciso lascia di sasso anche il pubblico (Di giovedì 10 ottobre 2024) Non ci sarà la puntata del giovedì ma al Grande Fratello gli spettatori sono attentissimi alla diretta h24 e così hanno scoperto cosa dicono alcuni concorrenti su Amanda Lecciso. Nella casa, come ogni anno, stanno nascendo simpatie, antipatie ma anche “coppie” inaspettate. Come quella, appunto, di cui si sono convinte Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi che fanno parte del gruppo delle Non è la Rai. Ne hanno parlato di notte, ovviamente ben lontane dalla diretta interessata. Secondo loro, andando al punto, Amanda Lecciso si starebbe avvicinando a Javier Martinez dopo la chiusura tra quest’ultimo e Shaila Gatta. “Amanda sta seducendo Javier e lui sta al gioco. A lei piace, ma anche a lui piace lei“, ha detto Pamela Petrarolo con il supporto di Ilaria. Leggi anche: “Ecco, per noi è finita”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Non ci sarà la puntata del giovedì ma algli spettatori sono attentissimi alla diretta h24 e così hanno scoperto cosa dicono alcuni concorrenti su. Nella casa, come ogni anno, stanno nascendo simpatie, antipatie ma“coppie” inaspettate. Come quella, appunto, di cui si sono convinte Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi che fanno parte del gruppo delle Non è la Rai. Ne hanno parlato di notte, ovviamente ben lontane dalla diretta interessata. Secondo loro, andando al punto,si starebbe avvicinando a Javier Martinez dopo la chiusura tra quest’ultimo e Shaila Gatta. “sta seducendo Javier esta al gioco. A lei piace, mapiace lei“, ha detto Pamela Petrarolo con il supporto di Ilaria. Leggi: “Ecco, per noi è finita”.

