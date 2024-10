Gamberorosso.it - Colpo grosso per l'enologo Alessandro Campatelli nel Chianti Classico: acquisita la cantina Riecine

(Di giovedì 10 ottobre 2024) La storica azienda, di Gaiole In, nel, passa in mani italiane. E mani che la conoscono bene visto che sarà il suo, a guidarla anche da proprietario. Dopo vari passaggi di proprietà che la vedevano, ultimamente di proprietà russa (i titolari sono ebrei di origine tedesca ma nati in Russia) oggi torna Toscana in tutto e per tutto. «Sono arrivato anel 2015, e fin da subito mi sono sentito a casa - ha dichiarato- Avere la possibilità di portare avanti l’eredità dei fondatori, John e Palmina, è motivo di grande soddisfazione ed è ciò che voglio continuare a fare, insieme alla squadra diche rimarrà immutata».