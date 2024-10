Ilgiorno.it - Cocaina nei Key lock box: arrestato l’insospettabile spacciatore

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Como, 10 ottobre 2024 – La Polizia di Stato haper detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un insospettabile domenicano di 37 anni, regolare sul territorio, residente a Como. I sospetti Gli agenti si sono messi sulle tracce del 37enne domenicano, sospettando che avesse messo in pratica un fiorente smercio di. Infatti, gli investigatori della Mobile avevano da tempo notato l’uomo disseminare in giro per la città alcuni lucchetti contenitori a combinazione, ipotizzando appunto che i KeyBox servissero in a contenere prima la droga e successivamente il corrispettivo in denaro. Il blitz Dopo qualche servizio dedicato gli agenti hanno avuto conferma del metodo utilizzato, rafforzando i forti indizi dello spaccio.