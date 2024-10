Cia, accuse shock: decine di donne sarebbero state violentate dagli agenti (Di giovedì 10 ottobre 2024) Un vero e proprio terremoto sta devastando la più nota agenzia di intelligence americana. Uno scandalo che negli Stati Uniti è stato definito il #MeToo della Cia. decine di donne, infatti, hanno denunciato alcuni agenti dell’agenzia accusandoli di stupri e molestie, e hanno portato alla luce un sistema oscuro all’interno dell’organizzazione. Le rivelazioni sono state rese pubbliche dal canale Cnn, e sono tratte da un report di 600 pagine stilato dall’ispettore generale dell’agenzia, che evidenzia gravi falle nel sistema di controllo interno. Si tratta di un evento senza precedenti, che potrebbe avere gravissime conseguenze. Thesocialpost.it - Cia, accuse shock: decine di donne sarebbero state violentate dagli agenti Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Un vero e proprio terremoto sta devastando la più nota agenzia di intelligence americana. Uno scandalo che negli Stati Uniti è stato definito il #MeToo della Cia.di, infatti, hanno denunciato alcunidell’agenzia accusandoli di stupri e molestie, e hanno portato alla luce un sistema oscuro all’interno dell’organizzazione. Le rivelazioni sonorese pubbliche dal canale Cnn, e sono tratte da un report di 600 pagine stilato dall’ispettore generale dell’agenzia, che evidenzia gravi falle nel sistema di controllo interno. Si tratta di un evento senza precedenti, che potrebbe avere gravissime conseguenze.

