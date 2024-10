Calcio: Grecia. Morto Baldock, difensore del Panathinaikos (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il giocatore è stato trovato Morto nella piscina della sua casa a sud di Atene ATENE (Grecia) - Calcio greco sotto shock. Il difensore George Baldock è stato trovato Morto nella piscina della sua casa a Glyfada, a sud di Atene, nella serata di mercoledì. Baldock, 31 anni, nato a Buckingham in Inghil Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Grecia. Morto Baldock, difensore del Panathinaikos Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il giocatore è stato trovatonella piscina della sua casa a sud di Atene ATENE () -greco sotto shock. IlGeorgeè stato trovatonella piscina della sua casa a Glyfada, a sud di Atene, nella serata di mercoledì., 31 anni, nato a Buckingham in Inghil

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Grecia sotto choc : il difensore della Nazionale trovato morto nella piscina di casa - Il calcio greco piange George Baldock, terzino destro del Panathinaikos. L'ansia della moglie e l'agghiacciante scoperta del padrone dell'abitazione: cosa è accaduto. (Ilgiornale.it)

Il calciatore di 31 anni trovato morto nella piscina della sua casa - Il calciatore del Panathinaikos e della nazionale greca George Baldock, 31 anni, è stato trovato morto nella piscina della sua casa a Glyfada, nella periferia sud di Atene. A fare scoprire il corpo è stata la moglie dello sportivo. La donna vive in Inghilterra e, non avendo notizie del marito... (Today.it)

Auto nella scarpata - morto il cuoco Omar Rocchi - Compreso il dopo battuta, quando come d’abitudine c’è la tradizione di ritrovarsi a mangiare nella Casa di caccia dove spesso Rocchi cucinava per tutti in una atmosfera di amicizia e allegria”. Poche decine di metri dopo la torre, per cause in corso di accertamento, il mezzo è finito con le ruote posteriori oltre il bordo di una scarpata, lungo la quale è scivolato per una ventina di metri fino ... (Ilrestodelcarlino.it)