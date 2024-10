Calcio / Coppa Marche Prima e Seconda Categoria 2024-2025, risultati e marcatori della 3^ giornata del primo turno (Di giovedì 10 ottobre 2024) I tabellini, i risultati e i marcatori delle partite che si sono giocate tra l’8 e il 9 ottobre, con le squadre qualificate al secondo turno VALLESINA, 10 ottobre 2024 – Sono appena terminate tutte le partite di questa settimana della terza giornata del primo turno di Coppa Marche Prima e Seconda Categoria. In Prima Categoria passano il turno Ostra, Sampaolese, Borgo Minonna, Castelfrettese Filottranese, San Biagio (senza giocare grazie al maggior numero di gol segnati) e Real Cameranese. In Seconda, invece, avanzano Le Torri Castelplanio, Aesse Senigallia (senza giocare grazie alla migliore differenza reti), Agugliano Polverigi, Ankon Dorica, Trecastelli, Leonessa Montoro, Falconarese, Gls Dorica, Loreto, Rosora Angeli e Cingolana SF. Di seguito, i tabellini di Coppa Prima Categoria, tutti i risultati e i marcatori delle due competizioni. .com - Calcio / Coppa Marche Prima e Seconda Categoria 2024-2025, risultati e marcatori della 3^ giornata del primo turno Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 10 ottobre 2024) I tabellini, ie idelle partite che si sono giocate tra l’8 e il 9 ottobre, con le squadre qualificate al secondoVALLESINA, 10 ottobre– Sono appena terminate tutte le partite di questa settimanaterzadeldi. Inpassano ilOstra, Sampaolese, Borgo Minonna, Castelfrettese Filottranese, San Biagio (senza giocare grazie al maggior numero di gol segnati) e Real Cameranese. In, invece, avanzano Le Torri Castelplanio, Aesse Senigallia (senza giocare grazie alla migliore differenza reti), Agugliano Polverigi, Ankon Dorica, Trecastelli, Leonessa Montoro, Falconarese, Gls Dorica, Loreto, Rosora Angeli e Cingolana SF. Di seguito, i tabellini di, tutti ie idelle due competizioni.

