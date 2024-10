Borsa: Milano prova a tenere con le banche, l'Europa negativa (Di giovedì 10 ottobre 2024) Clima incerto in Piazza Affari, che tenta una marginale crescita dopo un partenza piatta: l'indice Ftse Mib sale dello 0,1%, sostenuto principalmente dalle banche. Tendenzialmente negative le altre Borse europee, che vanno da Londra sulla parità fino a Madrid in calo dell'1%. A Milano Bper corre del 7% a 5,7 euro dopo l'approvazione del piano industriale al 2027 che promette di conseguire nel prossimo triennio 4,3 miliardi di utili e di distribuire 3,2 miliardi ai soci, con un pay-out del 75%. In aumento di oltre due punti percentuali Unipol e la Popolare di Sondrio, con Banco Bpm, Mps e Unicredit in crescita di oltre l'1%. Tra i titoli principali, debole Tim che scende di un punto percentuale, con Brunello Cucinelli che perde l'1,5% e Iveco il 2% a 8,95 euro. Quotidiano.net - Borsa: Milano prova a tenere con le banche, l'Europa negativa Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 10 ottobre 2024) Clima incerto in Piazza Affari, che tenta una marginale crescita dopo un partenza piatta: l'indice Ftse Mib sale dello 0,1%, sostenuto principalmente dalle. Tendenzialmente negative le altre Borse europee, che vanno da Londra sulla parità fino a Madrid in calo dell'1%. ABper corre del 7% a 5,7 euro dopo l'apzione del piano industriale al 2027 che promette di conseguire nel prossimo triennio 4,3 miliardi di utili e di distribuire 3,2 miliardi ai soci, con un pay-out del 75%. In aumento di oltre due punti percentuali Unipol e la Popolare di Sondrio, con Banco Bpm, Mps e Unicredit in crescita di oltre l'1%. Tra i titoli principali, debole Tim che scende di un punto percentuale, con Brunello Cucinelli che perde l'1,5% e Iveco il 2% a 8,95 euro.

