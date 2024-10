Aereo Ryanair diretto a Londra rientra a Brindisi, spie accese durante il volo: ma non c'era nessuna avaria (Di giovedì 10 ottobre 2024) Un Aereo Ryanair è tornato a Brindisi 40 minuti dopo il decollo: era diretto a Londra, al rientro non è stata segnalata nessuna avaria Notizie.virgilio.it - Aereo Ryanair diretto a Londra rientra a Brindisi, spie accese durante il volo: ma non c'era nessuna avaria Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Unè tornato a40 minuti dopo il decollo: era, al rientro non è stata segnalata

Brindisi - segnali avaria strumenti a bordo : rientra aereo Ryanair - 28. I passeggeri, fanno sapere dalla società Aeroporto di Puglia che gestisce lo scalo, sono stati fatti sbarcare nell’area gate e poi fatti risalire sullo stesso velivolo che è ripartito alle 14. . Il volo è atterrato di nuovo alle 12. 30 circa, dopo 40 minuti dalla partenza, senza dichiarare nessuna emergenza. (Lapresse.it)

Ancora problemi su un volo Ryanair - l’aereo costretto a tornare a Brindisi - In quel caso l’allarme era rientrato e i passeggeri erano scesi regolarmente. Brindisi, 10 ottobre 2024 – Ancora problemi per Ryanair. . Stamani un volo partito da Brindisi e diretto a Londra ha dovuto interrompere il viaggio e fare ritorno all’aeroporto pugliese. E’ il quarto guasto in pochi giorni che coinvolge aereo della compagnia aerea irlandese. (Quotidiano.net)

Ryanair - quarto guasto in 10 giorni : spie accese sul Brindisi-Londra - l’aereo torna indietro - L’1 ottobre nell’aeroporto bergamasco sono scoppiate le ruote del volo in arrivo da Barcellona El Prat provocando danni a 450 metri di pista e la chiusura dello scalo per diverse ore. Due giorni dopo, questa volta a Brindisi, l’aereo (un Boeing 737) della compagnia irlandese diretto a Torino ha subito un principio d’incendio al motore destro durante la fase di rullaggio. (Ilfattoquotidiano.it)