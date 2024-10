.com - X Factor 2024, è il momento dei bootcamp per Paola Iezzi e Manuel Agnelli

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tutto pronto per l’ultima parte deidi X, tocca atorna giovedì 10 ottobre, su Sky e in streaming su NOW, con la seconda parte dei. Dopo la prima puntata ricca di colpi di scena che ha visto protagoniste le scelte di Jake La Furia e Achille Lauro, ora è arrivato ildi: toccherà a loro due riempire le rispettive 4 sedie disponibili quest’anno in questo step carichissimo di tensione dello show Sky Original prodotto da Fremantle. Uno step decisivo, nel quale anche per gli altri due giudici continua la vera e propria costruzione della propria squadra.