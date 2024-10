Ilgiorno.it - Vedi Rozzano e poi (non) muori

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Da un po' di tempo Federico Leonardo Lucia, insomma Fedez, non ne fa una giusta. L'ultima è stata la rissa col personal trainer Cristiano Iovino in un locale di Milano, quando ha minacciato di ammazzarlo ricordandogli che lui (Fedez) è di, di stare attento quindi, che coi rozzanesi c'è poco da scherzare A parte l'aspetto grottesco del linguaggio da scuole medie (tutti a 12 anni abbiamo dovuto fare i conti con "quello che è di Quarto Oggiaro", o "quello che è della Comasina", o "quello che arriva dalla Barona" e così via), il rapper ha rispolverato un cliché che sembrava morto e sepolto. Lo stigma secondo cui essere di, piuttosto che di Buccinasco, o di qualsiasi altra "periferia", equivalga ad andare in giro con la lupara e la coppola in testa.