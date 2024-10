Lapresse.it - Usa, Fbi arresta 27enne afgano: pianificava attentato per il giorno delle elezioni

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’Fbi hato undi 27 anni, Nasir Ahmad Tawhedi, di Oklahoma City che, secondo i funzionari, era ispirato dallo Stato islamico e stava pianificando un attacco per ilche avrebbe preso di mira grandi folle negli Stati Uniti. Lo ha fatto sapere il Dipartimento di Giustizia. Il giovane è stato messo in manette dopo che l’Fbi ha scoperto che aveva accumulato armi automatiche e aveva preso provvedimenti per liquidare i beni della sua famiglia. Dopo essere stato fermato – ha riferito ancora il Dipartimento di Giustizia – Tawhedi ha raccontato agli investigatori il suo ‘piano’ con l’obiettivo di colpire il prossimo 5 novembre.