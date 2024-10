«Un talent e un late night show dopo il programma più importante d’Italia… il mio menù preferito!» (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Alessandro Cattelan arriva a Sanremo 2025. Sarà lui il conduttore di Sanremo Giovani e del dopofestival. L’annuncio è stato dato da Carlo Conti, conduttore e direttore artistico del Festival 2025, in diretta al Tg1. E subito commentato via social dallo stesso Cattelan: «Un talent e un late night show dopo il programma più importante d’Italia il mio menù preferito!», ha scritto su Instagram. Iodonna.it - «Un talent e un late night show dopo il programma più importante d’Italia… il mio menù preferito!» Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Alessandro Cattelan arriva a Sanremo 2025. Sarà lui il conduttore di Sanremo Giovani e delfestival. L’annuncio è stato dato da Carlo Conti, conduttore e direttore artistico del Festival 2025, in diretta al Tg1. E subito commentato via social dallo stesso Cattelan: «Une unilpiùd’Italia il mio!», ha scritto su Instagram.

