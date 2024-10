Ucraina, Zelensky in Croazia per vertice con leader Balcani (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è in Croazia dove ha incontrato il primo ministro Andrej Plenkovic prima di partecipare al terzo vertice Ucraina-Europa sud-orientale. “Con il Primo Ministro Plenkovic, discuteremo di ulteriore cooperazione in materia di difesa, riabilitazione dei nostri soldati feriti in prima linea, nonché della ripresa dell’Ucraina“, ha scritto Zelensky su X. ” Al vertice nel formato ‘Ucraina+12’, discuteremo degli sforzi internazionali per implementare la ‘Formula di pace’, la nostra risposta congiunta con i partner alle sfide della sicurezza, nonché la cooperazione nel percorso verso l’Unione europea e la Nato”. Lapresse.it - Ucraina, Zelensky in Croazia per vertice con leader Balcani Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il presidente ucraino, Volodymyr, è indove ha incontrato il primo ministro Andrej Plenkovic prima di partecipare al terzo-Europa sud-orientale. “Con il Primo Ministro Plenkovic, discuteremo di ulteriore cooperazione in materia di difesa, riabilitazione dei nostri soldati feriti in prima linea, nonché della ripresa dell’“, ha scrittosu X. ” Alnel formato ‘+12’, discuteremo degli sforzi internazionali per implementare la ‘Formula di pace’, la nostra risposta congiunta con i partner alle sfide della sicurezza, nonché la cooperazione nel percorso verso l’Unione europea e la Nato”.

