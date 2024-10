Trovato morto a Saint-Marcel l'uomo scomparso nel milanese (Di mercoledì 9 ottobre 2024) E' stato Trovato senza vita nel vallone di Saint-Marcel, a circa 25 chilometri di Aosta, il corpo di Francesco Capuzzo, il trentatreenne di Basiglio (Milano) scomparso da casa il 24 settembre. Il cadavere era in fondo a un salto di roccia, in un'area impervia, nella zona delle vecchie miniere. Da stabilire se sia trattato di una caduta durante un'escursione in stile 'survival' che aveva annunciato di voler tentare o di un gesto volontario. Le ricerche si erano concentrate nella zona dal 7 ottobre, dopo che la sua auto era stata trovata più a valle, parcheggiata all'area pic nic di Les Druges, a circa 1.600 metri di quota. Quotidiano.net - Trovato morto a Saint-Marcel l'uomo scomparso nel milanese Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024) E' statosenza vita nel vallone di, a circa 25 chilometri di Aosta, il corpo di Francesco Capuzzo, il trentatreenne di Basiglio (Milano)da casa il 24 settembre. Il cadavere era in fondo a un salto di roccia, in un'area impervia, nella zona delle vecchie miniere. Da stabilire se sia trattato di una caduta durante un'escursione in stile 'survival' che aveva annunciato di voler tentare o di un gesto volontario. Le ricerche si erano concentrate nella zona dal 7 ottobre, dopo che la sua auto era stata trovata più a valle, parcheggiata all'area pic nic di Les Druges, a circa 1.600 metri di quota.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Trovato morto a Saint-Marcel l'uomo scomparso nel milanese - E' stato trovato senza vita nel vallone di Saint-Marcel, a circa 25 chilometri di Aosta, il corpo di Francesco Capuzzo, il trentatreenne di Basiglio (Milano) scomparso da casa il 24 settembre. (ANSA) ... (ansa.it)

Francesco Capuzzo, morto il 33enne scomparso il 24 settembre: il corpo trovato in un vallone in val d'Aosta - Tragico epilogo per la scomparsa di Francesco Capuzzo, 33enne di Basiglio (Milano) di cui non si avevano notizie dallo scorso 24 settembre. L'uomo è stato trovato senza vita ... (leggo.it)

Come una banda criminale ha svuotato una città ad Haiti - Nel brutale attacco di giovedì scorso più di 80 persone sono state uccise e 6mila sono state costrette a lasciare la propria casa ... (ilpost.it)