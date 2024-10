Torre Orsaia, maltrattamenti all’ex moglie: 2 anni di carcere per un 47enne (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Un uomo di 47 anni, originario di Torre Orsaia, è stato incarcerato con l’accusa di maltrattamenti nei confronti dell’ex moglie. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal Tribunale di Vallo della Lucania, a seguito di una serie di denunce presentate dalla donna tra il 2021 e il 2022. La pena Nonostante l’uomo fosse già stato sottoposto al divieto di avvicinamento, gli episodi di violenza, avvenuti anche davanti ai due figli della coppia, sono proseguiti all’interno delle mura domestiche. Ora l’uomo dovrà scontare una pena di due anni in carcere. Segui ZON.IT su Google News. Zon.it - Torre Orsaia, maltrattamenti all’ex moglie: 2 anni di carcere per un 47enne Leggi tutta la notizia su Zon.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Un uomo di 47, originario di, è stato incarcerato con l’accusa dinei confronti dell’ex. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal Tribunale di Vallo della Lucania, a seguito di una serie di denunce presentate dalla donna tra il 2021 e il 2022. La pena Nonostante l’uomo fosse già stato sottoposto al divieto di avvicinamento, gli episodi di violenza, avvenuti anche davanti ai due figli della coppia, sono proseguiti all’interno delle mura domestiche. Ora l’uomo dovrà scontare una pena di duein. Segui ZON.IT su Google News.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltrattava l'ex moglie davanti ai figli: 47enne finisce in carcere - L’uomo era stato già sottoposto al divieto di avvicinamento a seguito delle denunce della donna ai carabinieri presentate tra il 2021 e il 2022 ... (salernotoday.it)

Maltrattava l’ex moglie. Uomo violento di Torre Orsaia finisce in carcere - È finito in carcere un 47enne di Torre Orsaia per maltrattamenti nei confronti della ex moglie. Ieri i Carabinieri della Stazione di Torre Orsaia, infatti, hanno eseguito l'ordinanza di custodi cautel ... (ondanews.it)

Maltrattamenti all’ex moglie: 47enne cilentano finisce in carcere - Maltrattamenti e violenza nei confronti dell’ex moglie: per un 47enne di Torre Orsaia scatta l’ordine di custodia cautelare in carcere. L’uomo ora dovrà scontare la pena di circa 2 anni. Risalirebbero ... (infocilento.it)