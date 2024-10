“Temptation Island”, la violenta reazione di Alfonso: furioso con la fidanzata (Di mercoledì 9 ottobre 2024) News tv. “Federica ha superato il limite”. “Temptation Island”, la violenta reazione di Alfonso: cosa è successo – Continua il viaggio dei sentimenti a “Temptation Island”. Filippo Bisciglia, dopo aver mostrato l’atteso falò di confronto tra Alfred e Anna, ha dedicato ampio spazio alla coppia composta da Alfonso e Federica. Quest’ultimo, dopo aver visto le immagini della fidanzata assai complice con uno dei single, ha perso completamente la pazienza ed è esploso. ( dopo le foto) Leggi anche: “Grande Fratello”, la replica di Beatrice a Iago Garcia è da applausi Leggi anche: “Grande Fratello”, Enzo Paolo Turchi e la confessione inaspettata su Carmen Russo “Temptation Island”, la violenta reazione di Alfonso: furioso con la fidanzata È stata una quinta puntata all’insegna delle emozioni quella di “Temptation Island”. Tvzap.it - “Temptation Island”, la violenta reazione di Alfonso: furioso con la fidanzata Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) News tv. “Federica ha superato il limite”. “”, ladi: cosa è successo – Continua il viaggio dei sentimenti a “”. Filippo Bisciglia, dopo aver mostrato l’atteso falò di confronto tra Alfred e Anna, ha dedicato ampio spazio alla coppia composta dae Federica. Quest’ultimo, dopo aver visto le immagini dellaassai complice con uno dei single, ha perso completamente la pazienza ed è esploso. ( dopo le foto) Leggi anche: “Grande Fratello”, la replica di Beatrice a Iago Garcia è da applausi Leggi anche: “Grande Fratello”, Enzo Paolo Turchi e la confessione inaspettata su Carmen Russo “”, ladicon laÈ stata una quinta puntata all’insegna delle emozioni quella di “”.

