Temptation Island Anna e Alfred si sono detti addio | Io valgo tu sei niente

Falò di confronto infuocato tra Anna e Alfred, la loro storia d'amore è giunta al capolinea Anna e Alfred si sono lasciati a Temptation Island, cosa è successo durante il falò anticipato Il falò di confronto anticipato tra Anna e Alfred era uno dei momenti più attesi della nuova puntata di Temptation Island, in onda ieri 8 ottobre su Canale 5. Nella precedente puntata lei aveva visto un video del fidanzato che baciava la single Sofia, entrambi subito dopo hanno chiesto il falò di confronto che è stato alquanto infuocato. All'ormai ex fidanzata lui durante l'incontro ha detto: "Anna io ho richiesto questo falò, perché ora come mai, ti voglio dire la verità perché per me tu, hai visto che io non ho mai avuto una famiglia. Tu mi hai fatto vedere cosa significa e avrò un senso di gratitudine che non finirà mai. La verità è che non ho mai avuto il coraggio.

