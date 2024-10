Teatro Palladium 24/25, al via la stagione ‘Mutamenti’: il programma (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La Fondazione Roma Tre Teatro Palladium, dopo 6 anni di presidenza del prof. Luca Aversano, continua il suo importante percorso di affermazione come polo culturale d’avanguardia, capace di parlare alle nuove generazioni e di sperimentare, con a capo il nuovo Presidente, il prof. Riccardo Chiaradonna. La nuova stagione 2024/2025, dal titolo ”Mutamenti”, è la prova che la Fondazione del Teatro situato nel cuore di Garbatella è improntata alla contemporaneità, con un occhio al futuro e alla sostenibilità ma anche al passato con importanti celebrazioni storiche. Leggi tutta la notizia su Funweek.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La Fondazione Roma Tre, dopo 6 anni di presidenza del prof. Luca Aversano, continua il suo importante percorso di affermazione come polo culturale d’avanguardia, capace di parlare alle nuove generazioni e di sperimentare, con a capo il nuovo Presidente, il prof. Riccardo Chiaradonna. La nuova2024/2025, dal titolo ”Mutamenti”, è la prova che la Fondazione delsituato nel cuore di Garbatella è improntata alla contemporaneità, con un occhio al futuro e alla sostenibilità ma anche al passato con importanti celebrazioni storiche.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

al Teatro PalldiumPaloa Minaccioni, Vinicio Marchioni, Pupi Avati, César Brie e tanti altri tra musica, danza, scienza, cinema e teatro - al Teatro PalldiumPaloa Minaccioni, Vinicio Marchioni, Pupi Avati, César Brie e tanti altri tra musica, danza, scienza, cinema e teatro ... (funweek.it)

Festa del Cinema di Roma, dal 9 ottobre il via alle prevendite - Al via, da mercoledì 9 ottobre alle 11, la prevendita dei biglietti per la Festa del Cinema di Roma e per Alice nella città. L'acquisto potrà essere effettuato esclusivamente online attraverso il sito ... (ansa.it)

DEUMM online: tutta la musica del mondo in un dizionario online, vent'anni dopo - Dall’hip hop al claviorgano, a 20 anni dall'edizione a stampa, il Dizionario Enciclopedico Universale della Musica e dei Musicisti, fondato da Alberto Basso, torna in formato digitale ... (msn.com)