Ilgiorno.it - Svaligiano auto al parcheggio. Due denunciati

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) La polizia di Stato ha denunciato per ricettazione due cittadini cileni di 35 e 20 anni, e una connazionale di 34 anni. I due uomini sono stati inoltreper possesso ingiustificato di grimaldelli e oggetti atti ad offendere. Nei giorni scorsi, gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Centro hanno individuato a Corsico un veicolo, già oggetto di segnalazione, con due persone a bordo. L’ha raggiunto alcuni box in piazza 1° Maggio, dove gli occupanti hanno scaricato dei trolley. Intervenuti, i poliziotti hanno controllato sia i trolley che due ulteriori borse da viaggio: al loro interno indumenti femminili, tre pc portatili, un paio di cuffie e il passaporto di una donna. Tutto il materiale era stato rubato in precedenza neldell’outlet di Rodengo Saiano, in provincia di Brescia. A.Z.