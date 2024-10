Strangola la moglie davanti ai figli piccoli, ennesimo femminicidio a San Felice a Cancello (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) – Strangola la moglie davanti ai figli piccoli. ennesimo femminicidio oggi in provincia di Caserta. La vittima è una giovane mamma di 24 anni. I Carabinieri sono intervenuti questa notte a San Felice a Cancello ed hanno fermato il marito 30enne di origini albanesi, con nazionale della vittima. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) –laaioggi in provincia di Caserta. La vittima è una giovane mamma di 24 anni. I Carabinieri sono intervenuti questa notte a Saned hanno fermato il marito 30enne di origini albanesi, con nazionale della vittima. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe

