Statale 36, auto si ribalta sotto la pioggia: soccorsi in codice rosso per un 42enne (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'incidente dove si è ribaltata l'auto guidata da un 42enne è avvenuto nella serata di martedì 8 ottobre intorno alle 22 sulla Statale 36, all'altezza dello svincolo di Lissone e Desio Sud in direzion e Laghi. Sul posto i vigili del fuoco, gli agenti della polstrada e i soccorsi con l'ambulanza e Quicomo.it - Statale 36, auto si ribalta sotto la pioggia: soccorsi in codice rosso per un 42enne Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'incidente dove si èta l'guidata da unè avvenuto nella serata di martedì 8 ottobre intorno alle 22 sulla36, all'altezza dello svincolo di Lissone e Desio Sud in direzion e Laghi. Sul posto i vigili del fuoco, gli agenti della polstrada e icon l'ambulanza e

Incidente in Valassina, auto si ribalta sotto la pioggia: 42enne in ospedale - Sul posto il personale sanitario ha soccorso un uomo di 42 anni: è stato trasferito in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza con una ambulanza. La dinamica del sinistro è al vaglio delle ... (monzatoday.it)

Finto incidente per truffare un'anziana, due denunciati - I carabinieri della stazione di Serra Riccò (Genova) hanno denunciato un 18enne e un 42enne per truffa aggravata ai danni di un'anziana 84enne residente a Monteroni D'Arbia (Siena). (ANSA) ... (ansa.it)

Accoltella l’ex moglie alla schiena, arrestato un uomo a Marsala di 55 anni - I carabinieri della compagnia di Marsala hanno arrestato un uomo di 55 anni per tentato omicidio. I militari sono intervenuti nell’abitazione di una 42enne. La lite con l’ex marito è […] ... (blogsicilia.it)