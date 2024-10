Thesocialpost.it - Si incendia un autocompattatore, a fuoco rifiuti pericolosi: panico a Palermo

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Asi sono vissuti momenti di paura e tensione a causa di un nuovo incidente che ha coinvolto undella RAP, l’azienda che si occupa della raccolta deiin città. Nella mattinata di oggi, mentre il mezzo stava effettuando il consueto servizio di recupero in via Pianell, nella zona dello Sperone, dal camion è iniziato a fuoriuscire del fumo. A causare l’emergenza sarebbero state alcune batterie al litio gettate nei cassonetti che, durante il trasbordo dei, hanno innescato un principio di incendio. Intervento dei vigili dele messa in sicurezza L’allarme è scattato rapidamente e sul posto sono intervenuti i vigili delper domare le fiamme e scongiurare il rischio di esplosioni che avrebbero potuto danneggiare il veicolo e mettere in pericolo il personale in servizio.