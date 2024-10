Scompare durante un’immersione con il marito, poi la scoperta choc: “I suoi resti trovati nello stomaco di uno squalo”. Ma gli amici hanno un’altra versione (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Colleen Monfore, 68 anni, del Michigan, era in vacanza con il marito Mike per un tour di immersioni di sette settimane quando è scomparsa letteralmente nel nulla durante un’immersione al largo dell’isola di Pulau Reong. Dopo giorni di intense ricerche, la terribile scoperta: i suoi resti sono stati ritrovati nello stomaco di uno squalo catturato da un pescatore nel vicino Timor Est. Il riconoscimento è stato possibile grazie alle impronte digitali della donna, prova schiacciante. Ma, mentre le autorità indonesiane proseguono le indagini sull’incidente, gli amici della coppia, Rick e Kim Sass, esperti subacquei con oltre 40 anni di esperienza, contestano la versione dell’attacco di squalo, avanzando l’ipotesi che Colleen sia stata in realtà vittima di un malore e che l’animale l’abbia sbranata quando era in realtà già morta. Ilfattoquotidiano.it - Scompare durante un’immersione con il marito, poi la scoperta choc: “I suoi resti trovati nello stomaco di uno squalo”. Ma gli amici hanno un’altra versione Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Colleen Monfore, 68 anni, del Michigan, era in vacanza con ilMike per un tour di immersioni di sette settimane quando è scomparsa letteralmente nel nullaal largo dell’isola di Pulau Reong. Dopo giorni di intense ricerche, la terribile: isono stati ridi unocatturato da un pescatore nel vicino Timor Est. Il riconoscimento è stato possibile grazie alle impronte digitali della donna, prova schiacciante. Ma, mentre le autorità indonesiane proseguono le indagini sull’incidente, glidella coppia, Rick e Kim Sass, esperti subacquei con oltre 40 anni di esperienza, contestano ladell’attacco di, avanzando l’ipotesi che Colleen sia stata in realtà vittima di un malore e che l’animale l’abbia sbranata quando era in realtà già morta.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ponza / Due giovani turisti investiti da una barca durante un’immersione subacquea - PONZA – Disavventura per due giovani turisti tedeschi che, durante un’immersione, hanno rischiato di essere investiti da un’imbarcazione; l’unità, non accorgendosi della loro presenza nonostante l’utilizzo dei segnalamenti previsti, si fermava solo dopo che le cime e gli stessi galleggianti di ... (Temporeale.info)

Tre amici svaniti nel Borneo durante un’immersione - 9 anni di misteri : “Nessun processo - vogliamo giustizia” - Non solo: il processo, di fatto, non è mai partito, in balìa di un continuo passaggio di competenze. Un processo congelato, che come in un gioco dell’oca stregato resta sempre al punto di partenza. Anche quest’anno per loro ci sarà una messa a Gattinara, un paese vicino a Vercelli, che Alberto ... (Ilgiorno.it)