Salerno, la Polizia di Stato espelle due cittadini stranieri irregolari (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Salerno – Nell’ambito della quotidiana attività della Polizia di Stato diretta a garantire la sicurezza dei cittadini sia attraverso il contrasto all’immigrazione clandestina sia sotto l’aspetto dell’accoglienza ai soggetti aventi diritto, i poliziotti dell’ufficio immigrazione hanno proceduto, nella giornata di ieri, 8 ottobre, all’espulsione di due cittadini stranieri, che sono stati poi accompagnati ai Cpr di Bari e Potenza Precedenti penali Il primo, cittadino marocchino di 36 anni, è Stato fermato per un controllo dagli agenti delle volanti: lo stesso, irregolare su territorio nazionale, presentava diversi precedenti per reati contro la persona e, in particolare, lesioni personali e violenza sessuale. Zon.it - Salerno, la Polizia di Stato espelle due cittadini stranieri irregolari Leggi tutta la notizia su Zon.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)– Nell’ambito della quotidiana attività delladidiretta a garantire la sicurezza deisia attraverso il contrasto all’immigrazione clandestina sia sotto l’aspetto dell’accoglienza ai soggetti aventi diritto, i poliziotti dell’ufficio immigrazione hanno proceduto, nella giornata di ieri, 8 ottobre, all’espulsione di due, che sono stati poi accompagnati ai Cpr di Bari e Potenza Precedenti penali Il primo, cittadino marocchino di 36 anni, èfermato per un controllo dagli agenti delle volanti: lo stesso, irregolare su territorio nazionale, presentava diversi precedenti per reati contro la persona e, in particolare, lesioni personali e violenza sessuale.

