‘Robot’ manifesto della transizione

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dal 2008 ha sempre registrato lo spirito del tempo, il Robot Festival. Che non significa solamente accogliere nel programma le sfumaturemusica elettronica – sia essa più house, techno, jungle, drum’n’bass, contemporanea –, ma vuol dire dare un riscontro su come cambia il popolonotte e il suo ascolto. E così al suo quindicesimo compleanno, concentrato in quattro giorni densi di suoni e talk dal 10 al 13 ottobre in varie e suggestive location cittadine, Robot si riconosce in un pubblico dai trenta e qualcosa in su. Si evince dalle prevendite che hanno già portato il sabato sera al binario centrale del Dumbo al sold out. Del resto la line up è mirabolante: c’è Daniela Pes, musicista sarda classe 1992 che nella nostra città ha trovato un bel nutrimento artistico, esordendo con un album prodotto da Iosonouncane, cantando in gallurese antico e unendo elettronica e folk.