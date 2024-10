"Risposta all'Iran mortale e sorprendente”. Dove colpirà la rappresaglia di Israele (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Benjamin Netanyahu da una parte, Joe Biden e Kamala Harris dall'altra. L'attesa telefonata tra il vertice di Tel Aviv e quello della Casa Bianca è arrivata mentre Israele espande le operazioni in Libano e prepara la sua rappresaglia contro l'Iran dopo l'attacco missilistico della scorsa settimana. Cinquanta minuti per riannodare i fili del dialogo nella prima conversazione telefonica tra i due leader in quasi due mesi durante i quali non sono mancati tensioni e momenti di gelo. Alla conversazione ha partecipato anche Harris in una ideale, almeno così spera Biden, staffetta in vista delle presidenziali di novembre. Al centro della telefonata, secondo i media israeliani, la crisi in Libano ma, soprattutto, i termini della Risposta l'Iran. Iltempo.it - "Risposta all'Iran mortale e sorprendente”. Dove colpirà la rappresaglia di Israele Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Benjamin Netanyahu da una parte, Joe Biden e Kamala Harris dall'altra. L'attesa telefonata tra il vertice di Tel Aviv e quello della Casa Bianca è arrivata mentreespande le operazioni in Libano e prepara la suacontro l'dopo l'attacco missilistico della scorsa settimana. Cinquanta minuti per riannodare i fili del dialogo nella prima conversazione telefonica tra i due leader in quasi due mesi durante i quali non sono mancati tensioni e momenti di gelo. Alla conversazione ha partecipato anche Harris in una ideale, almeno così spera Biden, staffetta in vista delle presidenziali di novembre. Al centro della telefonata, secondo i media israeliani, la crisi in Libano ma, soprattutto, i termini dellal'

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Israele-Iran - ecco i possibili obiettivi della rappresaglia di Tel Aviv : sistemi di difesa e impianti petroliferi - fino al timore per i siti nucleari - L’attacco, riportava il New York Times, “ha danneggiato o distrutto il radar ‘flap-lid’, che viene utilizzato nei sistemi di difesa aerea S-300 per tracciare i bersagli in arrivo” e Iran International pubblicava un confronto tra due foto satellitari scattate prima e dopo il raid che avrebbero mostrato danni alla “parte centrale del sistema“. (Ilfattoquotidiano.it)

Israele prepara una “rappresaglia significativa” – Ascolta - Si parla anche della possibilità di omicidi mirati […]. Secondo funzionari israeliani citati da Axios lo Stato ebraico lancerà una “significativa rappresaglia” entro pochi giorni, e potrebbe colpire gli impianti di produzione di petrolio all'interno dell'Iran e altri siti strategici. Sempre più grave la situazione in Medio Oriente dopo l'attacco missilistico dell'Iran su Israele di ieri. (Sbircialanotizia.it)

Medio Oriente - dopo la rappresaglia l’Iran tende la mano a Israele : “Se non ci attaccano - la nostra azione è conclusa”. Ma Netanyahu promette una “dura risposta” - Malgrado il pressing dell’Occidente, con il presidente americano Joe Biden che sta facendo di tutto per evitare l’escalation in Medio Oriente, dallo Stato ebraico si susseguono dichiarazioni di fuoco. “Se il regime sionista, impazzito, non è controllato dai suoi sostenitori americani ed europei e vuole continuare questi crimini o agire contro la nostra sovranità e integrità territoriale, ... (Lanotiziagiornale.it)

Medio Oriente - dopo la rappresaglia l’Iran tende la mano a Israele : “La nostra azione è conclusa a meno che Tel Aviv non proceda con ritorsioni”. Ma Netanyahu già promette una “dura vendetta” - Medio Oriente, dopo la rappresaglia l’Iran tende la mano a Israele: “La nostra azione è conclusa a meno che Tel Aviv non proceda con ritorsioni” Dichiarazioni del governo Netanyahu a cui ha contro-risposto il capo di Stato Maggiore dell’esercito iraniano, il generale Mohammad Bagheri, assicurando che Teheran colpirà “tutte le infrastrutture” di Israele se verrà attaccato in risposta ai suoi ... (Lanotiziagiornale.it)

"Israele pianifica una rappresaglia significativa" - Israele lancerà a giorni una "significativa rappresaglia" al massiccio attacco missilistico di ieri e potrebbe colpire gli impianti di produzione di petrolio all'interno dell'Iran e altri siti strategici. A riferirlo sono funzionari israeliani citati da Axios. Molti funzionari israeliani -... (Today.it)