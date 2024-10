Riassunto: L’organismo notificato dell’UE (BSI Paesi Bassi) e l’EMA approvano il test per il rilevamento di mutazioni del gene CDx FLT3 LeukoStrat® per il trattamento con VANFLYTA® nell’UE e nel SEE (Di mercoledì 9 ottobre 2024) SAN DIEGO–(BUSINESS WIRE)–Invivoscribe è lieta di annunciare che il suo test per il rilevamento di mutazioni del geneCDx FLT3 LeukoStrat®, certificato IVD CE-2797, è stato approvato da BSI (Paesi Bassi) e dall’EMA come ausilio nella selezione di soggetti nell’Unione europea e nello Spazio economico europeo con leucemia mieloide acuta (AML) di nuova diagnosi con mutazione FLT3 -ITD positiva, che potrebbero essere idonei a ricevere il trattamento con VANFLYTA® (quizartinib) di Daiichi Sankyo. BSI, organismo notificato accreditato nell’UE, è autorizzato a valutare e certificare l’uso diagnostico in vitro (IVD), garantendo la conformità dei prodotti alle direttive e ai regolamenti europei. Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. .com - Riassunto: L’organismo notificato dell’UE (BSI Paesi Bassi) e l’EMA approvano il test per il rilevamento di mutazioni del gene CDx FLT3 LeukoStrat® per il trattamento con VANFLYTA® nell’UE e nel SEE Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) SAN DIEGO–(BUSINESS WIRE)–Invivoscribe è lieta di annunciare che il suoper ildidelCDx, certificato IVD CE-2797, è stato approvato da BSI () e dalcome ausilio nella selezione di soggetti nell’Unione europea e nello Spazio economico europeo con leucemia mieloide acuta (AML) di nuova diagnosi con mutazione-ITD positiva, che potrebbero essere idonei a ricevere ilcon(quizartinib) di Daiichi Sankyo. BSI, organismoaccreditato, è autorizzato a valutare e certificare l’uso diagnostico in vitro (IVD), garantendo la conformità dei prodotti alle direttive e ai regolamenti europei. Ilo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede.

Per cinquant'anni dai Paesi Bassi tornano in vacanza a Malcesine : la storia degli sposi Herman e Yvonne - È un amore che dura da mezzo secolo quello che lega a Malcesine una coppia originaria di Utrecht nei Paesi Bassi. Si chiamano Yvonne e Herman Van Den Ijssel e da ormai 50 anni, ogni estate, scelgono di tornare nello stesso appartamento presso il Residence Parco Lago di Garda, godendo della... (Veronasera.it)

Clamoroso retroscena sul periodo Covid : si è rischiata la guerra tra Regno Unito e Paesi Bassi - Tuttavia, Chalmers aveva anche messo in guardia Johnson riguardo alle potenziali ripercussioni diplomatiche che un tale atto avrebbe potuto scatenare. com. Il piano segreto di Boris Johnson: cosa sarebbe successo? Johnson ha rivelato nelle sue memorie come il vice capo di Stato maggiore della ... (Notizie.com)

Boris Johnson : «Durante il Covid pensai a un raid nei Paesi Bassi per riprenderci i nostri vaccini» - Ai tempi di Downing Street e della pandemia, nel 2021, Boris Johnson pensò di effettuare un «raid acquatico» nei Paesi Bassi, allo scopo di recuperare da un magazzino olandese cinque milioni di dosi di vaccino AstraZeneca anti-Covid, che rischiavano di non arrivare nel Regno Unito per le ... (Lettera43.it)