Restyling della comunità per minori | Abbiamo bisogno di una casa

La comunità per minori L'Ora Blu di Sesto Ulteriano - che ospita bambini e ragazzi da 2 a 14 anni allontanati dalle rispettive famiglie perché vittime di abusi e maltrattamenti - sta cercando temporaneamente una nuova sistemazione, per consentire l'esecuzione di alcuni lavori di riqualificazione nella sede originaria. Da qui l'appello a privati, enti pubblici ed ecclesiastici, affinché aiutino i responsabili della cooperativa sociale Arti e Mestieri Sociali, che gestisce la struttura, a trovare degli ambienti idonei, dove trasferire l'attività. "Serve un immobile in affitto di circa 300 metri quadrati, comprensivo di cucina e ampio salone - entra nel dettaglio Barbara Trabucchi, tra i responsabili della cooperativa -.

