Raid aereo dell’aeronautica Israeliana su Hezbollah e Hamas (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Diversi attacchi aerei, circa 185 obbiettivi terroristici colpiti ad Hezbollah Libano e circa 45 obbiettivi di Hamas a Gaza Nella giornata di ieri, l’aeronautica militare Israeliana ha effettuato una serie di attacchi aerei che hanno colpito “circa 185 obiettivi terroristici di Hezbollah in Libano e circa 45 obiettivi terroristici di Hamas nella Striscia di Gaza”, secondo quanto dichiarato dall’esercito israeliano (IDF) tramite un comunicato diffuso su Telegram. Obiettivi colpiti Le operazioni hanno preso di mira un’ampia gamma di strutture e infrastrutture legate alle attività militari dei due gruppi. Tra gli obiettivi colpiti figurano: Cellule terroristiche attive in entrambe le aree. Siti infrastrutturali utilizzati per supportare operazioni militari. Strutture militari, compresi depositi di armi e centri di comando. Puntomagazine.it - Raid aereo dell’aeronautica Israeliana su Hezbollah e Hamas Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Diversi attacchi aerei, circa 185 obbiettivi terroristici colpiti adLibano e circa 45 obbiettivi dia Gaza Nella giornata di ieri, l’aeronautica militareha effettuato una serie di attacchi aerei che hanno colpito “circa 185 obiettivi terroristici diin Libano e circa 45 obiettivi terroristici dinella Striscia di Gaza”, secondo quanto dichiarato dall’esercito israeliano (IDF) tramite un comunicato diffuso su Telegram. Obiettivi colpiti Le operazioni hanno preso di mira un’ampia gamma di strutture e infrastrutture legate alle attività militari dei due gruppi. Tra gli obiettivi colpiti figurano: Cellule terroristiche attive in entrambe le aree. Siti infrastrutturali utilizzati per supportare operazioni militari. Strutture militari, compresi depositi di armi e centri di comando.

