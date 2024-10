"Possibile che mi insulti. Credo che di notte...": Teocoli, l'ultima bordata contro Celentano (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Un nuovo capitolo nella dolorosa diatriba tra Teo Teocoli ed Adriano Celentano, un'amicizia finita male. A tornare sul botta e risposta a distanza è proprio Teocoli. Intervistato a Un Giorno da Pecora su Rai Radio 1, il comico ha infatti espresso i suoi dubbi circa la motivazione dietro il silenzio del cantante, il quale dopo i primi affondi di Teo aveva scelto di non aggiungere nulla. "Ha detto che non mi risponde perché mi vuole bene? Ma non ci Credo, non è vero secondo me, c'è un'amicizia cinquantennale - ha premesso -. Non so perché non mi voglia più parlare, con Adriano non riesco a parlare e con Claudia men che mai, non so nemmeno se sia lì con lui", si è sfogato Teocoli, apparendo chiaramente perplesso sulla rottura. Liberoquotidiano.it - "Possibile che mi insulti. Credo che di notte...": Teocoli, l'ultima bordata contro Celentano Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Un nuovo capitolo nella dolorosa diatriba tra Teoed Adriano, un'amicizia finita male. A tornare sul botta e risposta a distanza è proprio. Intervistato a Un Giorno da Pecora su Rai Radio 1, il comico ha infatti espresso i suoi dubbi circa la motivazione dietro il silenzio del cantante, il quale dopo i primi affondi di Teo aveva scelto di non aggiungere nulla. "Ha detto che non mi risponde perché mi vuole bene? Ma non ci, non è vero secondo me, c'è un'amicizia cinquantennale - ha premesso -. Non so perché non mi voglia più parlare, con Adriano non riesco a parlare e con Claudia men che mai, non so nemmeno se sia lì con lui", si è sfogato, apparendo chiaramente perplesso sulla rottura.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Teo Teocoli a ‘Un Giorno da Pecora’ : «Non so perché Celentano non mi voglia più parlare» - “Non ti rispondo perché ti voglio bene”, così scriveva Adriano in risposta alle parole del comico. Con Claudia c’è stato un periodo in cui eravamo amici. E pensare che, come spiega poi lo stesso Teocoli, tutto è nato da una frase pronunciata tra una battuta e l’altra. “Chiacchierando me ne sono uscito con un ‘non chiama mai, sarà mica morto? Si usa a dire così a Milano’, forse anche a Roma. (Funweek.it)

Teocoli attacca Celentano : “Mi fa tristezza - sua moglie poi con me ha…”. Il retroscena sulla fine del loro rapporto - In questo periodo non sentirsi è un vero peccato, ma la moglie ha rovinato tutto. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’INESISTENTE (@celentanoinesistente) Il riferimento è all’ultima delusione artistica che il molleggiato ha avuto: Teocoli, intervistato dal Corriere della Sera, spiega che dopo il flop di Adrian (format che è andato ... (Cityrumors.it)

Cosa è successo tra Teo Teocoli e Adriano Celentano : l’amicizia passata - il botta e risposta e le accuse - Nella diatriba è stata tirata in ballo anche Claudia Mori: cosa è successo. Le parole di Teo Teocoli di un mese fa sul rapporto, ormai concluso, con Adriano Celentano hanno generato un botta e risposta con il celebre cantante. "Eravamo amicissimi, ora è scomparso" aveva raccontato il comico, "Non ti rispondo perché ti voglio bene" era stata, poi, la replica di Celentano. (Fanpage.it)