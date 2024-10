Operaio morto in A14 dir. Tre imputati fra cui la ditta (Di mercoledì 9 ottobre 2024) È iniziata ieri, ma è stata subito rinviata per un difetto di notifica a uno degli imputati, l’udienza preliminare del processo che vede coinvolti tre imputati, di cui due accusati di cooperazione colposa in omicidio colposo per la morte di Dimitru Corcodel, un Operaio rumeno di 41 anni. L’incidente avvenne il 22 aprile 2022 sull’autostrada A14dir, nei pressi dell’area di servizio Sant’Eufemia, all’altezza dell’abitato di Russi. L’uomo stava lavorando su un cantiere mobile in corsia nord quando fu travolto da un’automobile. Ilrestodelcarlino.it - Operaio morto in A14 dir. Tre imputati fra cui la ditta Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) È iniziata ieri, ma è stata subito rinviata per un difetto di notifica a uno degli, l’udienza preliminare del processo che vede coinvolti tre, di cui due accusati di cooperazione colposa in omicidio colposo per la morte di Dimitru Corcodel, unrumeno di 41 anni. L’incidente avvenne il 22 aprile 2022 sull’autostrada A14dir, nei pressi dell’area di servizio Sant’Eufemia, all’altezza dell’abitato di Russi. L’uomo stava lavorando su un cantiere mobile in corsia nord quando fu travolto da un’automobile.

Operaio morto in A14 dir. Tre imputati fra cui la ditta - Il 22 aprile 2022 un 41enne fu falciato da un’auto mentre sistemava le buche. Per la Procura il cantiere non era ben segnalato. Partita l’udienza preliminare. (ilrestodelcarlino.it)

