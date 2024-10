Olio Unaprol | decreto Masaf passo avanti su lotta alle frodi

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Bene l’emanazione deldeln. 226 del 18 settembre 2024 che attua l’articolo 9 della Legge 206/2023, introducendo nuove disposizioni per la registrazione delle consegne di olive daai frantoi oleari. David Granieri, presidente di, spiega in una nota che “si tratta di una novità normativa fondamentale per la tutela della qualità e dell’origine dell’d’oliva italiano”. “ha sempre sostenuto la necessità di strumenti efficaci per contrastare le crescentinel settore, causate anche dalla scarsità di prodotto in alcune annate. La registrazione obbligatoria delle consegne, entro 6 ore dall’acquisto, nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) rappresenta undecisivo verso una maggiore trasparenza e tracciabilità della filiera olivicola”.