Neonati sepolti, resta la domanda: davvero Chiara Petrolini ha fatto tutto da sola? (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La terribile storia di Chiara Petrolini, la ventunenne di Traversetolo indagata per omicidio e soppressione di cadavere dopo il ritrovamento dei resti di due Neonati sepolti nel giardino della villetta dove abitava con la famiglia, è uno dei casi di cronaca che ha lasciato l’opinione pubblica piena di sgomento e con tante domande alle quali non è semplice dare una risposta. Ci si chiede come sia possibile che una ragazza riesca a tenere nascoste alla madre, al padre, al fidanzato e a tutti coloro che la conoscevano non una ma ben due gravidanze, ci si interroga su come sia possibile che, soprattutto in famiglia, i genitori non abbiano mai notato cambiamenti nel fisico e nel comportamento della loro figlia e come mai non si siano mai preoccupati di alcuni episodi che avrebbero dovuto destare un certo allarme. Ilfattoquotidiano.it - Neonati sepolti, resta la domanda: davvero Chiara Petrolini ha fatto tutto da sola? Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La terribile storia di, la ventunenne di Traversetolo indagata per omicidio e soppressione di cadavere dopo il ritrovamento dei resti di duenel giardino della villetta dove abitava con la famiglia, è uno dei casi di cronaca che ha lasciato l’opinione pubblica piena di sgomento e con tante domande alle quali non è semplice dare una risposta. Ci si chiede come sia possibile che una ragazza riesca a tenere nascoste alla madre, al padre, al fidanzato e a tutti coloro che la conoscevano non una ma ben due gravidanze, ci si interroga su come sia possibile che, sopratin famiglia, i genitori non abbiano mai notato cambiamenti nel fisico e nel comportamento della loro figlia e come mai non si siano mai preoccupati di alcuni episodi che avrebbero dovuto destare un certo allarme.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Caso Chiara Petrolini e i neonati sepolti in casa - parla il datore di lavoro : "In carcere peggiorerebbe" - Neonati sepolti a Parma, parla l'ex datore di lavoro di Chiara Petrolini: "Mi sento in colpa, non ho mai capito il suo disagio". Il video. (Notizie.virgilio.it)

“Non ha agito da sola”. Neonati sepolti in giardino - cosa emerge sul profilo di Chiara - Quando la descrive come una brava ragazza che voleva dimostrare il suo bene a tutti, ecco magari lei si sentiva “su un palcoscenico”, come se andasse in onda, ma la natura più profonda era un’altra. “La catechista non ha sbagliato niente – dice ancora Bruzzone – è la ragazza che non sta bene, lei non avrebbe potuto fare nulla in ogni caso. (Caffeinamagazine.it)

Neonati sepolti - la criminologa Roberta Bruzzone su Chiara Petrolini : “È lucida e cattiva - sa bene quello che ha fatto” - Neonati sepolti, Bruzzone su Chiara Petrolini: “È lucida e cattiva” Chiara Petrolini è pienamente consapevole di quello che ha fatto: ne è convinta la criminologa Roberta Bruzzone parlando della 22enne accusata di aver sepolto i suoi figli neonati nel giardino del suo appartamento a Traversetolo, in provincia di Parma. (Tpi.it)