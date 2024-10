Ilfattoquotidiano.it - Morto Ricardinho, il calciatore del Remo ucciso a colpi di pistola poco dopo la partita

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Era darientrato in campola rottura del crociato. Ma quella allo stadio del Parà, in Brasile, si è trasformata nell’ultimadella sua vita.il termine della gara,– all’anagrafe Ricardo Emanuel Alcantara Paiva – 22enne brasiliano del, è statonella notte adi. Coinvolti nella sparatoria a Marituba (cittadina situata nella regione metropolitana di Belem) anche due suoi amici. Datrasferitosi nel club di Serie C, il suo sogno era quello di entrare nel professionismo. Nel frattempo, gli investigatori sono in azione per trovare il killer e per comprendere il movente.