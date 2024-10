Lanazione.it - Marmo, tutti al Tar. Altri diciotto ricorsi contro la tracciabilità

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Cresce la pioggia diil regolamento didel Comune. Ieri, dopo la scadenza dei 60 giorni necessari per opporsi al regolamento che prevede certezze sull’origine dei blocchi predisposto dal Comune, sono arrivate a palazzo civico decine di notifiche dial Tar. Al momento sono 18 soltanto ial Tar presentati dal pool di legali costituito da Riccardo Diamanti, Antonio Lattanzi, Sergio Menchini e Roberto Righi, a cui va aggiunto George Claude Botti che segue tre di esse. Per dovere di cronaca va precisato che i nomi delle sette aziende ieri annunciati non corrispondono apresentati sulla, ma a quelli sui Pabe. Nel caso specifico la ditta Calacata Crestola precisa e smentisce "di non aver mai incaricato di promuovere l’azione attribuita, né di aver rilasciato alcuna relativa procura ad litem".