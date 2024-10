Marcello Lippi la festa con i campioni del mondo La dedica di Renato Zero

Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) – Una grande sorpresa per. Ieri sera, 8 ottobre, a Viareggio presso il Grande Hotel Principe di Piemonte l’ex calciatore e allenatore è stato sorpreso da una reunion organizzata dal figlio Davide. Da Totti a Buffon, fino a. Una reunion dal gusto mondiale per il ct dell’Italia campione nel 2006. “A modo mio, ho vinto un campionato delanch’io!”, ha scrittoa corredo di uno scatto, condiviso sui canali social, che lo ritrae insieme ad alcuni deidella Nazionale di calcio dei Mondiali in Germania. “I migliori anni della nostra vita”, si legge nel commento scritto da Fabio Cannavaro, riprendendo il titolo della canzone più celebre del cantante romano. Tutti i presenti alla cena hanno ripercorso i momenti memorabili del mondiale vinto nel 2006.