Manovra, Meloni: «Aumento delle tasse? Falso. Non chiederemo nuovi sacrifici agli italiani» (Di mercoledì 9 ottobre 2024) «Leggo in queste ore dichiarazioni fantasiose secondo cui il governo vorrebbe aumentare le tasse che gravano sui cittadini: è Falso. Questo lo facevano i governi di sinistra, noi le Ilmattino.it - Manovra, Meloni: «Aumento delle tasse? Falso. Non chiederemo nuovi sacrifici agli italiani» Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) «Leggo in queste ore dichiarazioni fantasiose secondo cui il governo vorrebbe aumentare leche gravano sui cittadini: è. Questo lo facevano i governi di sinistra, noi le

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Manovra - Meloni : “Falso che aumentiamo tasse - lo facevano i governi di sinistra” - “Leggo in queste ore alcune dichiarazioni fantasiose secondo le quali il governo vorrebbe aumentare le tasse che gravano sui cittadini. Lo afferma la premier Giorgia Meloni in un video diffuso sui suoi profili social. Il governo è al lavoro per una manovra che “migliori la vita degli italiani senza chiedere loro nuovi sacrifici” conclude la presidente del Consiglio. (Lapresse.it)

Manovra - il video di Meloni sui social : "È falso che il governo aumenterà le tasse" - Le tasse non aumenteranno. Parole di Giorgia Meloni. Nel giorno in cui il ministro Giorgetti conferma che ci sarà un "allineamento" delle accise su benzina e diesel, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni smentisce categoricamente le voci di un possibile aumento delle tasse da parte del... (Today.it)

Manovra - video Meloni : falso che aumentiamo tasse - le abbassiamo - Roma, 9 ott. Voglio essere chiara: la cultura politica di questo governo è quella di ridurre le tasse, sostenere le famiglie e le imprese. Non la cultura di gravare ulteriormente sui cittadini”. Lo afferma la premier Giorgia Meloni, in un video su Facebook. it. . (askanews) – “Leggo in queste ore dichiarazioni fantasiose, secondo cui il governo vorrebbe aumentare le tasse sui cittadini. (Ildenaro.it)