LOMBARDIA: Allerta Meteo ROSSA rischio Idrogeologico (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Domani, 10 ottobre, previste forti precipitazioni che si estenderanno da Sud-Ovest a Nord-Est, con un'intensificazione durante la notte e le prime ore della giornata. Le precipitazioni saranno diffuse

Meteo : in Lombardia instabilità con abbondanti precipitazioni fino a giovedì 10 - Per le giornate a seguire, sono attese condizioni di maggiore stabilità, seppure in un contesto di nuvolosità variabile a causa di un terzo sistema depressionario collocato sul vicino atlantico. Lo riporta il bollettino meteo di Arpa regionale. (Adnkronos) - Il transito ravvicinato di due perturbazioni atlantiche causa dell'instabilità sulla Lombardia, con abbondanti precipitazioni fino a ... (Liberoquotidiano.it)

Meteo : in Lombardia tempo stabile - ma da lunedì precipitazioni in arrivo - Milano, 21 set. Il bollettino meteo di Arpa regionale indica, tuttavia, tra lunedì e martedì, una saccatura associata ad un'ampia perturbazione in discesa sui Balcani in transito sulla regione, che porterà precipitazioni a tratti intense, in attenuazione mercoledì. Per giovedì è probabile l'ingresso della struttura principale, con tempo decisamente perturbato. (Liberoquotidiano.it)