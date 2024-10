L’Espansionismo fuori controllo di Israele: ora vuole Libano e Iran (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Israele continua ad espandere il suo potere e influenza militare a scapito della pace e del diritto internazionale e ora vuole Libano e Iran. L’ennesimo episodio di scontri tra Israele e Hezbollah, culminato in un attacco missilistico dal Libano. L’attacco ha causato la morte di due civili israeliani, segna una nuova tappa nella politica aggressiva e espansionista di Israele nella regione. In questo contesto, il sostegno americano, anziché limitare le azioni israeliane, sembra rafforzarne l’approccio bellicoso e l’indifferenza per le conseguenze umanitarie. Il governo Netanyahu ha adottato una retorica dura. Si promette distruzione e minacciando ulteriori attacchi su larga scala in Libano, sfidando il diritto internazionale e aggravando le sofferenze delle popolazioni locali. Mentre Washington cerca un certo grado di contenimento, la complicità degli Stati Uniti rimane evidente. Metropolitanmagazine.it - L’Espansionismo fuori controllo di Israele: ora vuole Libano e Iran Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)continua ad espandere il suo potere e influenza militare a scapito della pace e del diritto internazionale e ora. L’ennesimo episodio di scontri trae Hezbollah, culminato in un attacco missilistico dal. L’attacco ha causato la morte di due civili israeliani, segna una nuova tappa nella politica aggressiva e espansionista dinella regione. In questo contesto, il sostegno americano, anziché limitare le azioni israeliane, sembra rafforzarne l’approccio bellicoso e l’indifferenza per le conseguenze umanitarie. Il governo Netanyahu ha adottato una retorica dura. Si promette distruzione e minacciando ulteriori attacchi su larga scala in, sfidando il diritto internazionale e aggravando le sofferenze delle popolazioni locali. Mentre Washington cerca un certo grado di contenimento, la complicità degli Stati Uniti rimane evidente.

