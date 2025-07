Fuga di monossido di carbonio in hotel | sette intossicati struttura evacuata

Sette intossicati e l'hotel Raganelli di via Aurelia fatto evacuare in via precauzionale. Questo √® il bilancio di quanto avvenuto a Roma, intorno alle 4.30 di questa mattina, quando nella struttura √® scattato l'allarme per la presenza di monossido di carbonio. Sul posto¬†sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici del Crrc (Centro regionale rischi chimici), che hanno effettuato i primi rilievi e disposto che gli ospiti e il personale¬†lasciassero l'albergo.¬†Sono state interessate 44 stanze su 46. Al momento la situazione √® sotto controllo e si sta provvedendo al sequestro della caldaia. 🔗 Leggi su Iltempo.it ¬© Iltempo.it - Fuga di monossido di carbonio in hotel: sette intossicati, struttura evacuata

