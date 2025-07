I Patriot che Trump darà a Zelensky li paga la Nato

Ucraina, Trump: “Tra Putin e Zelensky odio tremendo, pace impossibile”, poi il dietrofront: “Buone possibilità”; USA spostano Patriot da Israele a Kiev - VIDEO - Il tycoon ha parlato delle difficoltà nel raggiungere un accordo di pace tra Russia e Ucraina e di come stia lavorando per fare in modo che questo accada Il presidente Usa, Donald Trump, ha ammesso che la pace tra Russia e Ucraina potrebbe non essere realizzabile.

Trump: "Odio tremendo tra Putin e Zelensky, forse la pace è impossibile". Il Nyt svela: "Usa spostano i Patriot da Israele a Kiev" - Putin: «Con il tempo ci sarà una riconciliazione». Zelensky in visita a Praga con la first lady Olena

Colpita una maternità a Kharkiv, Donald Trump: "Lo so, vedrete cosa accadrà". Ieri sera aveva detto che gli Usa venderanno armi alla Nato che le darà a Kiev e annunciato una "dichiarazione importante" sulla Russia per lunedì. Zelensky: Mosca mira alla vita, Vai su Facebook

