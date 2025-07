Vagnozzi | Orgoglioso di Sinner la vittoria più bella insieme

Jannik Sinner è il primo italiano nella storia a vincere Wimbledon dopo 138 edizioni del torneo. L’altoatesino ha superato Carlos Alcaraz in 4 set col punteggio di 4-6 6-4 6-4 6-4. Ecco le parole del suo coach Simone Vagnozzi . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Vagnozzi: "Orgoglioso di Sinner, la vittoria piĂą bella insieme"

Vagnozzi svela l’aria strana in spogliatoio intorno a Sinner: “Sensazione che abbiamo avuto tutti” - Il coach di Jannik Sinner, Simone Vagnozzi, racconta le brutte sensazioni respirate intorno al numero uno al mondo negli scorsi mesi quando ci si trovava negli spogliatoi.

Simone Vagnozzi parla chiaro: “I tre mesi di stop non sono un vantaggio per Sinner, non scherziamo…” - Simone Vagnozzi sta vivendo con particolare partecipazione emotiva l’avvicinamento di Jannik Sinner al suo primo match nel massimo circuito internazionale del tennis, dopo la sospensione per la vicenda “Clostebol”.

Sinner, Vagnozzi choc: "Chi si sente in pericolo adesso" - Coach Vagnozzi in una lunga intervista al Corriere mette le cose in chiaro: Jannik Sinner non avrà alcun vantaggio nel suo rientro agli Internazionali di Roma: "Onestamente sono rimasto sorpreso sentendo dire, da qualcuno del settore, che questi tre mesi sono stati quasi un vantaggio… Non ho mai visto nessun tennista prendere una pausa volontaria dall’Australia fino a Roma… Abbiamo provato a vedere il bicchiere mezzo pieno e a risvoltare in positivo qualcosa che nessuno si augurava.

