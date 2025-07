Sindaci alla brace ma a vincere è Pozzonovo | Arianna Lazzarini conquista Jesolo tra sfrigolii e sorrisi

La politica si mette il grembiule e scende in griglia: niente mozioni, solo costine. E a prendersi la scena, tra una fiamma e un applauso, è il sindaco di Pozzonovo Arianna Lazzarini, che in coppia con Marco Donadel (Roncade) ha sbaragliato la concorrenza nell’edizione celebrativa dei 20 anni di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: pozzonovo - arianna - lazzarini - sindaci

Arianna Lazzarini added a new photo. - Arianna Lazzarini Vai su Facebook

Sindaci alla brace, ma a vincere è Pozzonovo: Arianna Lazzarini conquista Jesolo tra sfrigolii e sorrisi; Venti anni di Griglie Roventi: grande successo per la serata – evento con i sindaci “grillers”; Pozzonovo, il sindaco uscente Arianna Lazzarini si ricandida.

Sindaci alla brace, ma a vincere è Pozzonovo: Arianna Lazzarini conquista Jesolo tra sfrigolii e sorrisi - Vent’anni di profumi, sfide e sorrisi: Griglie Roventi festeggia con una serata esplosiva tra amministratori locali, solidarietà e spettacolo. Riporta padovaoggi.it

Griglie Roventi, Marco Donadel vince la sfida tra sindaci e porta in alto Roncade - Per la prima volta, infatti, 20 sindaci di diverse province (sei in tutto quelle rappresentate), ... Come scrive ilgazzettino.it