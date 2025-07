Riccardo morto sepolto dalla sabbia lo notizia shock sul padre | Questo è disumano

È stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo il padre di Riccardo Boni, il ragazzo di 17 anni morto il 10 luglio scorso dopo essere rimasto sepolto in una buca scavata sulla spiaggia di Montalto di Castro, in provincia di Viterbo. La tragedia, avvenuta durante una vacanza in campeggio, ha aperto uno squarcio doloroso nella vita di una famiglia e posto nuovi interrogativi su custodia e responsabilità genitoriale. Leggi anche: Riccardo Boni morto a 17 anni inghiottito dalla sabbia, come è successo: minuto per minuto Iscrizione come atto dovuto: le parole del procuratore. La procura di Civitavecchia, territorialmente competente, ha chiarito che l’iscrizione dell’uomo nel fascicolo è un atto dovuto per poter procedere con gli accertamenti necessari. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Riccardo morto sepolto dalla sabbia, lo notizia shock sul padre: “Questo è disumano”

