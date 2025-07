Andrea Diprè lancia un appello | La droga mi ha distrutto ma voglio rinascere

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il critico d’arte e personaggio controverso chiede aiuto su GoFundMe per combattere la dipendenza. “La droga mi ha tolto tutto, ma non la voglia di vivere”. Con queste parole, Andrea Diprè, critico d’arte, ex avvocato, volto noto di YouTube e figura centrale della cultura trash italiana, ha deciso di rompere il silenzio e raccontare la sua battaglia personale contro la dipendenza. Attraverso un videomessaggio pubblicato sulla piattaforma GoFundMe, Diprè ha lanciato una raccolta fondi per iniziare un percorso di disintossicazione e rinascita personale. L’obiettivo fissato è di 2. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Andrea Diprè lancia un appello: “La droga mi ha distrutto, ma voglio rinascere”

In questa notizia si parla di: droga - andrea - diprè - lancia

"La droga mi ha tolto tutto, voglio ripartire": Andrea Diprè chiede aiuto a GoFundMe - Andrea Diprè chiede aiuto e lo fa con una raccolta fondi su GoFundMe. Il volto particolarmente noto sui social come, in passato, a livello mediatico, soprattutto per le sue interviste, ha lanciato un crowdfunding e un videomessaggio: il tema è di quelli delicati, ovvero la battaglia contro la.