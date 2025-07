Mi hanno diagnosticato un tumore al rene Avevo dei sintomi trascurati dolore nella zona lombare e sangue nelle urine | la confessione del comico Roberto Ciufoli

Un tumore al rene e ora la ripresa: Roberto Ciufoli ha vissuto momenti difficili. Il comico e attore ha raccontato a Benessere Magazine gli ultimi delicati mesi: “Fortunatamente, il carcinoma era circoscritto, non ci sono state metastasi. Nel momento in cui ti comunicano la malattia, la tua vita cambia: senti di avere un intruso nel tuo corpo”. Il sessantacinquenne, in conduzione con Pino Insegno nel discusso “ Faccio Ridere ” su Rai2, aveva sottovaluto sintomi e segnali: “Avevo dei sintomi, ma avevo trascurato alcuni campanelli di allarme: dolore che persisteva, soprattutto alla zona lombare e al fianco, e poi sangue nelle urine. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

