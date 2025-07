Oltre 70 furti in casa e possesso di armi da fuoco la banda finisce a processo | colpi in tutta la Romagna

Sono più di settanta i colpi (messi a segno o tentati) attribuiti a una banda di cinque uomini albanesi tra i 23 e i 35 anni, che ora si trovano a processo al Tribunale di Milano. Furti in abitazione che sarebbero stati commessi dagli imputati in tutto il centro nord, con diverse vittime in gran. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: banda - furti - processo - colpi

Furti ai danni di aziende orafe, sgominata una banda di ladri ad Arezzo - AREZZO (ITALPRESS) – Nel corso del 2024, la provincia di Arezzo, con particolare riferimento ai Comuni di Arezzo e Civitella in Val di Chiana, è stata interessata da un significativo aumento dei furti commessi ai danni di aziende orafe.

Furti nel settore orafo, sgominata banda di ladri. Arresti in Italia e in Romania - Arezzo, 30 aprile 2025 – Una lunga attività di indagine ha portato alla collaborazione con le autorità romene, culminando nell'operazione che ha consentito a polizia e carabinieri di sgominare la banda responsabile di una crescente ondata di furti nel settore orafo nella provincia di Arezzo nel 2024.

VIDEO Furti in casa. sgominata la banda. Cicchella: "Risposta adeguata e rapida" - Il procuratore capo di Spoleto, Claudio Cicchella, ha voluto ringraziare gli investigatori che hanno condotto "in modo tradizionale" un'importante indagini contro i presunti componenti di una banda specializzata in furti in casa.

Le immagini degli assalti e il terrore seminato nelle banche: richieste di condanna per i presunti componenti della “banda della marmotta”, composta... Vai su Facebook

Oltre 70 furti in casa e possesso di armi da fuoco, la banda finisce a processo: colpi in tutta la Romagna; In due anni oltre 20 i colpi messi a segno: a processo la banda del buco; Banda di ladri nelle case, 8 rischiano il processo.

Una raffica di colpi. Esplosioni, furti e fughe: la banda dei bancomat ... - Esplosioni, furti e fughe: la banda dei bancomat ora rischia il processo. Secondo ilrestodelcarlino.it

Banda della marmotta nel Foggiano, chieste 5 condanne a 37 anni di carcere - I cinque di Orta Nova e Ordona accusati di colpi avvenutianche in Lombardia, Piemonte e Basilicata oltre che in Puglia ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it