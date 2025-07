Richard Rios Inter aumenta la fiducia della Roma | la mossa del colombiano per favorire il suo trasferimento in giallorosso

. Ecco cos’ha fatto. Richard Rios, centrocampista colombiano classe 2000, è da tempo nel mirino della Roma come possibile rinforzo per il reparto centrale. Il giocatore del Palmeiras, che ha giĂ attirato l’interesse di numerosi club, tra cui il mercato Inter (come possibile sostituto di Hakan Calhanoglu qualora il turco dovesse trasferirsi al Galatasaray ), sta per avvicinarsi a una decisione cruciale sul suo futuro. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la Roma ha aumentato la sua fiducia riguardo alla buona riuscita della trattativa con il club brasiliano. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Richard Rios Inter, aumenta la fiducia della Roma: la mossa del colombiano per favorire il suo trasferimento in giallorosso

In questa notizia si parla di: rios - roma - colombiano - richard

Richard Rios, tra talento e carattere: la Roma guarda al colombiano del Palmeiras - Il centrocampo giallorosso del futuro potrebbe parlare sudamericano. Oltre a Neil El Aynaoui, il nome che scalda i motori del mercato romanista è quello di Richard Rios, 24enne centrocampista del Palmeiras e della nazionale colombiana.

Roma, doppio fronte a centrocampo e in attacco: rifiutata l’offerta per Rios, Ferguson dice sì - La Roma accelera. Il mercato giallorosso entra in una fase calda, con il club impegnato su più tavoli per regalare a Gian Piero Gasperini i primi rinforzi.

Rios piace alla Roma, ma PSG e United fanno paura: il Palmeiras chiede molto - Gasperini e Ranieri totalmente focalizzati sulla costruzione della nuova Roma, una scelta consapevole che li ha portati a rifiutare altre panchine in Italia e la Nazionale azzurra.

Richard #Rios Il colombiano continua ad essere una priorità per la #Roma. I giallorossi hanno presentato una proposta che è stata rifiutata dal #Palmeiras. I brasiliani hanno rifiutato nelle ultime ore anche una proposta del Wolverhampton #wwfc da 25M Vai su X

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, è in salita la pista che porta a Richard Rios. Il Palmeiras continua a fare muro, e adesso chiede trenta milioni più bonus per liberare il centrocampista colombiano. D’altra parte, Massara pensava di poter chiudere Vai su Facebook

Richard Ríos, il “figlio segreto di Shakira” che piace alla Roma di Gasperini; Chi è Ríos: il centrocampista colombiano nel mirino dell'Inter e della Roma; La Roma ha trovato il partner di centrocampo di Koné.

Pagina 1 | Rios vuole la Roma: si autotassa e mette fretta al Palmeiras - Forte la volontà del colombiano, che ha rinunciato al 10% che gli spetterebbe da contratto ... corrieredellosport.it scrive

Roma, avanza Rios: il colombiano disposto a rinunciare al 10% del cartellino - Il colombiano, infatti, avrebbe dato massima priorità alla Roma e come riporta Fabrizio Romano si è detto disposto a rinunciare al 10% del suo ca ... Scrive informazione.it