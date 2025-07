A Fossacesia istituita un' area demaniale per windsurf e sup | si trova nei pressi della chiesa Stella Maris

L’amministrazione comunale di Fossacesia informa la cittadinanza che, anche in attuazione dell’ordinanza balneare 2025 emanata dalla Regione Abruzzo e nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza balneare, è stata individuata anche in questa stagione l'area demaniale marittima. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Pericolo inondazioni, chiusa l’area camper sul lungomare sud di Fossacesia - L’area camper sul lungomare sud di Fossacesia è chiusa temporaneamente, a causa di verifiche in corso sulla sicurezza idraulica e sul rispetto della nuova normativa vigente.

Fossacesia, l'area camper sul lungomare sud chiusa per sicurezza: l’amministrazione fa il punto - L’amministrazione comunale di Fossacesia comunica che l’area camper situata sul lungomare sud resta temporaneamente chiusa per garantire la massima sicurezza idraulica e rispettare le nuove normative in materia.

Pnrr, a Fossacesia potenziate barriere frangiflutti - Ansa.it - Sono stati finanziati con fondi concessi dalla Regione Abruzzo nell'ambito del Pnrr e si sono appena conclusi i lavori per la sistemazione delle scogliere frangiflutti nel tratto di mare della ... Come scrive ansa.it